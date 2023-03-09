Tödliche Ahnung
Folge 3: Episode 3
52 Min.Folge vom 09.03.2023Ab 12
Diego wird weiterhin von Visionen heimgesucht, die mittlerweile auch seine Schulpsychologin Sarah permanent beschäftigen. Sie erkennt schnell, dass die Schilderungen und bizarren Zeichnungen des Achtjährigen nicht bedeutungslos sind und versucht auch ihren Mann, Oberkommissar Romain, darauf aufmerksam zu machen - insbesondere als der kleine Junge Hinweise zu anderen ungelösten Kriminalfällen liefert ...
Alle Staffeln im Überblick
Tödliche Ahnung
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:FR, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: TF1 International