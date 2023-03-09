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Tödliche Ahnung

Episode 3

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 09.03.2023
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Tödliche Ahnung

Folge 3: Episode 3

52 Min.Folge vom 09.03.2023Ab 12

Diego wird weiterhin von Visionen heimgesucht, die mittlerweile auch seine Schulpsychologin Sarah permanent beschäftigen. Sie erkennt schnell, dass die Schilderungen und bizarren Zeichnungen des Achtjährigen nicht bedeutungslos sind und versucht auch ihren Mann, Oberkommissar Romain, darauf aufmerksam zu machen - insbesondere als der kleine Junge Hinweise zu anderen ungelösten Kriminalfällen liefert ...

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