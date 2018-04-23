Tödliche Stille
Folge vom 23.04.2018: Der Fremde
44 Min.Folge vom 23.04.2018Ab 16
Die 17-jährige Liz Reiser und ihr Freund Brandi Hicks aus New Philadelphia, Ohio, wollen ein paar DVDs für eine gemütliche Filmnacht zuhause ausleihen. Doch aus dem Plan wird nichts mehr, als die Teenager einen Unbekannten, der auf dem Parkplatz um eine Mitfahrgelegenheit bittet, in ihr Auto steigen lassen. Der Mann lotst die jungen Leute in eine abgelegene Gegend. Und ihre schlimmsten Ängste scheinen sich zu bewahrheiten, als der Kerl sie überwältigt und fesselt. Die beiden finden sich in ihrem persönlichen Horrorstreifen wieder, denn jetzt gibt es nur noch zwei Möglichkeiten: zu tun, was ihr Kidnapper verlangt, oder zu sterben.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
