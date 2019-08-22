Tödliche Stille
Folge vom 22.08.2019: Wenn ein Fremder klopft
45 Min.Folge vom 22.08.2019Ab 12
Nachdem ihre turbulente Ehe in die Brüche geht, beschließt Deborah Brown mit ihren zwei Kindern von New York nach Lebanon im Bundesstaat Maine umzuziehen. In dieser ruhigen, von Wäldern umgebenen Gegend will die 36-Jährige einen Neustart wagen. Hier kann sie mit ihrer Familie ins Haus ihres Bruders Don ziehen und dadurch die Ausgaben geringhalten. Das Glück scheint auf Deborahs Seite zu sein: Sie findet einen neuen Job und bald gibt es auch wieder einen neuen Mann in ihrem Leben. Alles wendet sich für die alleinerziehende Mutter zum Guten - bis zu der Nacht, in der ein heftiges Klopfen an der Tür ihr Leben für immer verändert.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.