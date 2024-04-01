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Der Test

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1vom 01.04.2024
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Folge 1: Der Test

58 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 16

Jake Adelstein erfüllt sich seinen großen Traum: Er absolviert erfolgreich eine Eignungsprüfung, um als Journalist bei der renommierten Zeitung Meicho Shimbun arbeiten zu können. Dennoch muss er sich zunächst den Respekt seiner Kollegen verdienen. Die Gelegenheit dazu bietet sich bereits bei seinem ersten Auftrag: Jake soll ein Polizei-Team begleiten und einen Artikel über einen Mordfall schreiben.

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