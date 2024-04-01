Tokyo Vice
Folge 1: Der Test
58 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 16
Jake Adelstein erfüllt sich seinen großen Traum: Er absolviert erfolgreich eine Eignungsprüfung, um als Journalist bei der renommierten Zeitung Meicho Shimbun arbeiten zu können. Dennoch muss er sich zunächst den Respekt seiner Kollegen verdienen. Die Gelegenheit dazu bietet sich bereits bei seinem ersten Auftrag: Jake soll ein Polizei-Team begleiten und einen Artikel über einen Mordfall schreiben.
Alle Staffeln im Überblick
Tokyo Vice
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Fifth Season