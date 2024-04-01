Tokyo Vice
Folge 5: Nichts ist umsonst
64 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 16
In den Reihen von Chihara-Kai gibt es einen Maulwurf, der mithilfe von Jake enttarnt wird. Ishida bietet dem Journalisten daraufhin einen Gefallen an. Doch Jake hadert mit der Entscheidung, diesen anzunehmen. Derweil kämpft Samantha mit einem Problem und sucht Rat bei Polina.
Alle Staffeln im Überblick
Tokyo Vice
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Fifth Season