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Nichts ist umsonst

ProSieben FUNStaffel 1Folge 5vom 01.04.2024
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Folge 5: Nichts ist umsonst

64 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 16

In den Reihen von Chihara-Kai gibt es einen Maulwurf, der mithilfe von Jake enttarnt wird. Ishida bietet dem Journalisten daraufhin einen Gefallen an. Doch Jake hadert mit der Entscheidung, diesen anzunehmen. Derweil kämpft Samantha mit einem Problem und sucht Rat bei Polina.

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