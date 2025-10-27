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Tokyo Vice

Be My Number One

ProSieben FUNStaffel 2Folge 2vom 27.10.2025
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Tokyo Vice

Folge 2: Be My Number One

58 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12

Samantha bedankt sich bei der Belegschaft ihres Clubs für den Einsatz in den vergangenen Wochen. Kurz darauf konfrontiert sie eine ihrer Mitarbeiterinnen allerdings mit einem Diebstahl, den sie bemerkt hat und entlässt die junge Frau. Nachdem Jake in den letzten Monaten sehr gute Arbeit geleistet hat, darf er sich eine Story aussuchen, über die er schreiben will: Er entscheidet sich, im Falle gestohlener Motorräder zu recherchieren und sucht dafür Detective Katagiri auf.

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