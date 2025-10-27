Tokyo Vice
Folge 4: Like a New Man
55 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12
Jake erfährt von Misaki, dass Tozawa wieder zurück ist. Er scheint sich von seiner schweren Krankheit erholt zu haben. Misaki hat Angst um ihren Freund und bittet ihn deswegen um Abstand. Jakes Mutter drängt ihren Sohn derweil, zum Geburtstag seines Vaters zu erscheinen.
Alle Staffeln im Überblick
Tokyo Vice
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Fifth Season