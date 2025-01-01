Top Speed Classic
Folge 1: Edelweiß Classic 2019
24 Min.Ab 6
Die Edelweiß Classic ist die dreitägige Kultrallye durch das Voralpenland, die nicht nur auf der Straße viel bewegt. Neben der entspannten Ausfahrt durch die Region um Berchtesgarden steht nämlich auch der soziale Aspekt im Mittelpunkt der Rallye: Der gesamte Erlös kommt Menschen mit Behinderung zugute. Martin Utberg ist zusammen mit seinem Partner Michael Steenhuis in einem Porsche 911 Carrera Targa aus 1986 am Start.
Top Speed Classic
