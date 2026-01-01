Tosh
1 Staffel
Der neun Jahre alte Tosh lebt in einer kleinen schwedischen Stadt, wo er sich von seinen Altersgenossen durch eine wesentliche Eigenschaft unterscheidet: er interessiert sich für Mädchen. Leider fühlen sich die Mädchen von dem naiv-charmanten Jungen meistens ganz und gar nicht angezogen. Toshs Leben bewegt sich zwischen Schule, kleinen Abenteuern und seiner exzentrischen Familie, die er mit seiner Frühreife zuweilen aus der Ruhe bringt. Toshs Erlebnisse basieren auf den Kinderbüchern von Anders Jacobsen und Sören Olsson, die eine in Schweden einzigartige Popularität erlangt haben.
Genre:Animation, Comedy, Familie
Altersfreigabe:
6