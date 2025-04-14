Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 14.04.2025
44 Min.Folge vom 14.04.2025

Hinter jeder Praline steckt ein Stück Geschichte und Esskultur. Anita Lackenberger begibt sich auf Schatzsuche nach besonderen Pralinen und Schokoladen und ihren Herstellerinnen und Herstellern in Österreich und Südtirol. Und auch die Kulinarik-Kulturgeschichte kommt nicht zu kurz. Da wird etwa von alten Pralinenformen erzählt, bei denen einfach Früchte in Schokolade getaucht werden; oder von Jean Neuhaus, der das Hohlformen-Verfahren für die Pralinenproduktion erfunden hat; oder vom französischen Marschall César de Choiseul, dem Grafen von Plessis-Praslin, dessen deutscher Koch seine Konfekt-Kreation aus Mandeln und Zucker nach seinem Herrn "Praslin" genannt hat und als Erfinder und Namensgeber der Praline gilt. Bildquelle: ORF/Produktion West/

ORF III
