Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 15.11.2025: Pures Leben
21 Min.Folge vom 15.11.2025
Ein Paar möchte in ein Strandhaus investieren, das nicht nur als Rückzugsort, sondern auch als kulturelles Erlebnis dient. Nach einem Aufenthalt in Tamarindo, Costa Rica, steht fest: Hier wollen sie leben, genießen und Neues entdecken. Die Suche nach dem perfekten Haus am Meer beginnt.
