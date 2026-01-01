Traumschlösser und Ritterburgen
1 StaffelAb 0
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Traumschlösser und Ritterburgen
Hier wird alles Alte im besten Sinne bewahrt: In den Burgen und Schlössern des Burgenlandes verliert man sich in einer Fülle von Details, die facettenreich Geschichte erzählen. Die Burgdamen und Schlossherren des Burgenlandes legen höchsten Wert auf die Ausstattung ihrer Häuser, ob im stilvollen Hotel oder im randvollen Antiquitätenladen.
Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3
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