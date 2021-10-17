Trecker Babes
Folge 3: Episode 3
15 Min.Folge vom 17.10.2021Ab 6
Bei Trecker Babe Tabea-Theresa steht heute der Start der Kartoffelernte an. Das Besondere dabei: diesmal fungiert sie als Chefin und muss die Erntearbeiten auf insgesamt 20 Hektar sowie das zwölfköpfige Ernteteam koordinieren. Ihr geliebter MB-Truck, ein Erbstück vom Opa, darf dabei natürlich nicht fehlen, doch der springt erst gar nicht an... Bildrechte: © Kabel Eins.
Genre:Reality, Umwelt, Tiere
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins