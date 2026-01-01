Trio mit vier Fäusten
3 StaffelnAb 12
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Trio mit vier Fäusten
Trio mit vier Fäusten - das sind die beiden durchtrainierten Privatdetektive Cody Allen und Nick Ryder, die sich vor allem durch ihre "Schlagfertigkeit" auszeichnen. Ihnen zur Seite steht ihr Freund Murray Bozinsky - ein echtes Computer-Genie, das sich mühelos in alle Systeme einschalten kann. Gemeinsam ergänzen sie sich perfekt, und selbst die kniffligsten Fälle werden mit Charme, Fäusten und Grips gelöst.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH
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