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Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

Besuch vom Schnüffel-Experten

sixxStaffel 2Folge 3vom 03.07.2022
Besuch vom Schnüffel-Experten

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Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

Folge 3: Besuch vom Schnüffel-Experten

46 Min.Folge vom 03.07.2022Ab 6

Milow kann im Training erste Erfolge für sich verbuchen. Schnüffel-Experte Martin Knauder soll dem Hund nun helfen, noch selbstsicherer zu werden. Derweil übt André Vogt gemeinsam mit Nemo den perfekten Rückruf. Und auch für Frauchen Nina hat er jede Menge Tipps und Tricks parat.

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