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Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

Neuer Tag und neue Probleme bei den Trouble Teenies

sixxFolge 4vom 10.07.2022
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Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

Folge 4: Neuer Tag und neue Probleme bei den Trouble Teenies

46 Min.Folge vom 10.07.2022Ab 6

André Vogt ist auf dem Weg zu einer speziellen Trainingseinheit mit Nanook, der liebend gern auf der Straße im Müll wühlt. Außerdem kümmert sich der Hundetrainer um Dobermann-Dame Cassy, die ein Aggressionsproblem hat. Unterstützung erhält er dabei von Expertin Barbara Nowak.

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