Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Frauen - Die Frauen mit dem Bleifuß

Kabel EinsStaffel 2Folge 1
Trucker Frauen - Die Frauen mit dem Bleifuß

Trucker Frauen - Die Frauen mit dem BleifußJetzt kostenlos streamen

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 1: Trucker Frauen - Die Frauen mit dem Bleifuß

83 Min.Ab 12

Lissy erfüllt sich ihren größten Trucker-Traum: Einmal einen Vierzigtonner durch die australische Steppe fahren. "Chaos Queen" Jana ist neu verliebt. "Schlager-Lady" Bettina ist neu in der Trucker Babe-Runde und sorgt gleich für Aufregung. Im Vergleich zur Konkurrenz sitzt "Küken" Katrin noch gar nicht so lange hinter dem Steuer und trotzdem weiß sie, worauf es im Truckerleben ankommt. Doch was hält ihr neuer Freund Tobi von ihrem Beruf?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Kabel Eins
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Alle 16 Staffeln und Folgen