Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Kabel EinsStaffel 2Folge 5
84 Min.Ab 12

Auf Manu wartet heute eine ihr unbekannte Tour. Und die hat es in sich. 1.200 km in 24 Stunden. Chaos Queen Jana ist mit dem 450 PS Truck ihres neuen Freundes Hardy unterwegs. Anne steht vor einer ganz besonderen Herausforderung. Ihre Tour führt die blonde Thüringerin durch ganz Frankreich bis hin nach Barcelona. "Schlager-Lady" Bettina ist neu in der Trucker Babe-Runde. Und ihre Fracht ist ungewöhnlich. Sie transportiert Kühe. Heute sollen es insgesamt 50 sein.

Kabel Eins
