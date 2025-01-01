Staffel 02 Folge 01 - Trucker Babes AustriaJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes Austria
Folge 1: Staffel 02 Folge 01 - Trucker Babes Austria
50 Min.Ab 6
In dieser Folge überstellt Patricia ein Ungetüm an Mähdrescher mit ihrem Truck. Und das bedeutet für die Truckerin ordentlich anpacken, denn ihr Tieflader ist nicht gerade ausgelegt für den Transport solcher landwirtschaftlichen Maschinen. Doris aus der Steiermark hat heute den Auftrag, eine Ladung Holz aus dem Wald zu holen. Und Truckerin Isabella und ihr Trucker-Ehemann John fahren gemeinsam in die Flitterwochen. Die Reise soll nach Hamburg gehen...
Trucker Babes Austria
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4