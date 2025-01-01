Trump: Das Gesetz bin ich
Zwischen Donald Trump und den Gerichten kommt es zum Showdown. Der amerikanische Präsident testet die Grenzen seines Amtes aus. Gefährdet der Machtkampf die amerikanische Demokratie? Verbündete, gegnerische Stimmen, Expertinnen und Experten kommen zu Wort. Zur Diskussion steht die 'Theorie der einheitlichen Exekutive', nach der die Macht beim Staatsoberhaupt konzentriert werden soll. Der mehrfach mit Emmys gekrönte Dokumentarfilmer Michael Kirk zeichnet ein präzises Porträt des US-Präsidenten im Konflikt mit dem Supreme Court. Dabei geht er der Frage nach, wie weit Trump bei der Aushebelung des Rechtsstaates gehen will.
