Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trump & seine Milliardäre

Trump & seine Milliardäre

ORF1Staffel 1Folge 1vom 03.04.2025
Trump & seine Milliardäre

Trump & seine MilliardäreJetzt kostenlos streamen

Trump & seine Milliardäre

Folge 1: Trump & seine Milliardäre

44 Min.Folge vom 03.04.2025

Donald Trump hat mit Hilfe von Silicon-Valley-Tech-Giganten das Weiße Haus zurückerobert, wodurch seine milliardenschweren Unterstützer nun direkten Einfluss auf die Politik haben. Unter seiner Regierung erleben IT-Konzerne einen Boom, da KI, Kryptowährung und Digitalisierung ohne Einschränkungen gefördert werden. Die Reportage wirft einen Blick auf den Aufstieg und die Ziele von Superreichen wie Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und Peter Thiel. Bildquelle: ORF/Reuters/Brandon Bell

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Trump & seine Milliardäre
ORF1
Trump & seine Milliardäre

Trump & seine Milliardäre

Alle 1 Staffeln und Folgen