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Trump & seine Milliardäre
Folge 1: Trump & seine Milliardäre
44 Min.Folge vom 03.04.2025
Donald Trump hat mit Hilfe von Silicon-Valley-Tech-Giganten das Weiße Haus zurückerobert, wodurch seine milliardenschweren Unterstützer nun direkten Einfluss auf die Politik haben. Unter seiner Regierung erleben IT-Konzerne einen Boom, da KI, Kryptowährung und Digitalisierung ohne Einschränkungen gefördert werden. Die Reportage wirft einen Blick auf den Aufstieg und die Ziele von Superreichen wie Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und Peter Thiel. Bildquelle: ORF/Reuters/Brandon Bell
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