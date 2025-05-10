Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 10.05.2025
Folge 1: Tschernobyl heute - Besuch in der Sperrzone

45 Min.Folge vom 10.05.2025Ab 12

35 Jahre nach dem verheerenden Nuklearunfall in Tschernobyl verbringt der Abenteurer und Moderator Ben Fogle eine Woche in der Sperrzone von Tschernobyl. Er betritt auch den Kontrollraum Nummer 4, wo das Desaster seinen Lauf nahm. Ben trifft Bewohnerinnen und Bewohner, die aller Risiken zum Trotz ihre Häuser nicht verlassen haben und beleuchtet die morbide Faszination der Geisterstädte, die unzählige Touristen ins Land locken.

