Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
TV total - Interaktiv

TV total Interaktiv

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 08.10.2025
TV total Interaktiv

TV total InteraktivJetzt kostenlos streamen

TV total - Interaktiv

Folge 1: TV total Interaktiv

90 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12

"TV Total - Interaktiv" heißt nicht nur so - es ist es auch! Sebastian Pufpaff lässt diesmal die Zuschauer zu Hause und vor Ort an den Drücker. Zum Teil jedenfalls. Und dabei gibt es gibt nicht nur Aktionen im heimischen Studio, es geht auch raus an die frische Luft. Live, versteht sich.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

TV total - Interaktiv
ProSieben
TV total - Interaktiv

TV total - Interaktiv

Alle 1 Staffeln und Folgen