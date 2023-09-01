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Two Weeks to Live

Episode 2

ProSieben FUNStaffel 1Folge 2vom 01.09.2023
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Two Weeks to Live

Folge 2: Episode 2

25 Min.Folge vom 01.09.2023Ab 16

Kims Mutter hat ihr ein Leben lang erzählt, dass der Untergang der Welt bevorsteht. Nachdem die junge Frau von zu Hause weggelaufen ist, erlaubt sich ihre neue Bekanntschaft Jay einen Scherz und behauptet, eine Nuklearkatastrophe steht bevor, die die Menschheit in zwei Wochen vernichten wird. Kim hegt keine Zweifel an der Aussage und begeht daraufhin eine folgenschwere Tat: Sie greift den Gangsterboss Jimmy Davies an, den sie für den Mord an ihrem Vater verantwortlich macht.

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