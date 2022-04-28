Eine Villa und schöne Autos - Wohin gehen die Millionen?Jetzt kostenlos streamen
Über Geld spricht man doch!
Folge 1: Eine Villa und schöne Autos - Wohin gehen die Millionen?
92 Min.Folge vom 28.04.2022Ab 6
Die Millionärsfamile Gekeler aus Reutlingen bewohnt eine Villa. Für was geben der Schönheitschirurg Oliver und die Influencerin Betty ihr Geld aus? Familie Siebertz wohnt in Bad Homburg auf vier Zimmern. Obwohl beide Elternteile hart arbeiten, fehlt das Geld an allen Ecken und Enden. Stephan Reiz und Melanie Engels leben in Mönchengladbach von Hartz-IV und haben bereits zur Monatsmitte kein Geld mehr. Und die sparsame Familie Berkenheide hat ein eigenes Kostensystem entwickelt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Über Geld spricht man doch!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins