Kleine Freuden trotz Existenzminimum

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 11.05.2023
91 Min.Folge vom 11.05.2023Ab 6

Nina Ramershoven und Michael Detrois aus Niedersachsen sind seit 22 Jahren verheiratet und leben als Geringverdiener am Existenzminimum. Nach einer erschütternden Krebsdiagnose gibt Michael seine Selbstständigkeit auf und ist seither Frührentner. Nun leben sie sparsam von Ninas geringfügiger Beschäftigung und möchten zeigen, dass man sich auch an den kleinen Dingen erfreuen kann. Das Paar legt alle Kontenbewegungen offen und berichtet, wie sie organisiert haushalten.

