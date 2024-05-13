Zum Inhalt springenBarrierefrei
Über Geld spricht man doch!

Von Bürgergeld bis Luxusleben - deutsche Haushalte und Ihre Finanzen

SAT.1Staffel 3Folge 4vom 13.05.2024
Von Bürgergeld bis Luxusleben - deutsche Haushalte und Ihre Finanzen

Folge 4: Von Bürgergeld bis Luxusleben - deutsche Haushalte und Ihre Finanzen

89 Min.Folge vom 13.05.2024Ab 12

Der alleinerziehende Vater Sükten Can aus Stuttgart muss mit seinen drei Söhnen bescheiden von Bürgergeld leben, während Millionärin Yasmina Mouazzen aus Viernheim mit ihren drei Töchtern ein luxuriöses Leben ohne Geldsorgen führt. In "Über Geld spricht man doch!" legen beide Haushalte sowie zwei weitere Familien aus verschiedenen Einkommensschichten ihre Finanzen offen.

