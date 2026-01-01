Um die Welt mit Willy Fog
1 StaffelAb 0
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Um die Welt mit Willy Fog
London, 1872: Der stattliche Löwe Willy Fog ist ein waschechter britischer Gentleman. Gemeinsam mit seinem Diener Rigodon und Freund Tico bricht er zu einer Reise um die Welt in 80 Tagen auf. Was Willy nicht weiß: Zwei Ermittler von Scotland Yard und ein skrupelloser Bankiersgehilfe namens Transfer haben vor, die Reise bei jeder Gelegenheit zu boykottieren.
Genre:Kinder, Abenteuer, Reise, Unterhaltung
Produktion:ES, 1983
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB - INTERNACIONAL 1983