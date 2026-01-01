Unbezähmbares Sambia
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Unbezähmbares Sambia
Das Luangwa-Tal in Sambia ist ein Ort, an dem die verschiedenartigsten Tiere Afrikas Seite an Seite leben. Die Doku-Serie begleitet einen jungen Pavian, dem wegen seines weißen Fells der Ausschluss aus seiner Gruppe droht, und ein Elefantenbaby, das sich während der Trockenzeit mit seiner Familie auf eine lange Reise zum Luangwa River begibt.
Genre:Natur, Dokumentation
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© licensed by Blue Ant Media