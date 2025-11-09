Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera
Folge 2: Hai in Sicht
45 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
Ein Immobilienmakler entdeckt auf einem seiner Motorschirm-Flüge über Miami eine Frau, die mit ihrem Auto in einen Fluss voller Krokodile gefallen ist. Ein Paar, das seinen Traum vom Leben im Camper umgesetzt hat, macht unliebsame Bekanntschaft mit einem Tornado. Ein wohlhabender Abenteurer muss mit seinem brandneuen Flugzeug in der von Haien frequentierten Bucht vor San Francisco notlanden und dokumentiert alles auf seinem Handy.
Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera
Genre:Reality, Unterhaltung, Nachrichten
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment Ltd. (ehemals Granada)