Unser Festtagsmenü
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Unser Festtagsmenü
Wenn Weihnachten naht, kommt zusammen, was zusammengehört: In dieser Show treten Stars aus den Formaten "The Taste" und "Das große Backen" in festlichen Koch- und Back-Challenges gegeneinander an. Dabei wird nicht nur gekocht und gebacken, sondern auch an einer großen Tafel in bester Gesellschaft mit musikalischen Showacts und bekannten Prominenten geschlemmt, geplaudert und verkostet. Die Gewinner der kulinarischen Duelle erspielen dabei ein Guthaben für einen guten Zweck.
Genre:Unterhaltung, Kochen
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© GroupM Competence Center GmbH