Folge 4: Unsere Soldatinnen und Soldaten in der ersten Reihe
89 Min.Folge vom 23.11.2023Ab 12
Seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine herrscht in Europa Krieg und die europäischen Nachbarländer sowie ihre Bündnispartner müssen sich auf einen möglichen Ernstfall vorbereiten. Denn wenn Nato-Gebiet angegriffen wird, tritt der Bündnisfall ein. Wer sind die Menschen, die als erste für unsere Sicherheit sorgen würden? Die Spezialkräfte geben ihre Gedanken und Gefühle preis und gewähren Einblicke in ihre hochspezialisierte Arbeit.
Unsere Bundeswehr: Missionen, Menschen, Emotionen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins