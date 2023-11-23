Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Bundeswehr: Missionen, Menschen, Emotionen

Unsere Soldatinnen und Soldaten in der ersten Reihe

Kabel Eins
Staffel 2
Folge 4
vom 23.11.2023
Unsere Soldatinnen und Soldaten in der ersten Reihe

Folge 4: Unsere Soldatinnen und Soldaten in der ersten Reihe

89 Min.
Folge vom 23.11.2023
Ab 12

Seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine herrscht in Europa Krieg und die europäischen Nachbarländer sowie ihre Bündnispartner müssen sich auf einen möglichen Ernstfall vorbereiten. Denn wenn Nato-Gebiet angegriffen wird, tritt der Bündnisfall ein. Wer sind die Menschen, die als erste für unsere Sicherheit sorgen würden? Die Spezialkräfte geben ihre Gedanken und Gefühle preis und gewähren Einblicke in ihre hochspezialisierte Arbeit.

