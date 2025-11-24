Unsere kleine Farm
Folge 22: Die Waisenkinder (2)
43 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 6
Die Ingalls haben die beiden Waisenkinder James und Cassandra vorübergehend bei sich aufgenommen. Trotz der räumlichen Enge fühlen sich die Kinder bei den Ingalls sehr wohl. Schließlich findet der Reverend doch noch Adoptiveltern - und nun müssen James und Cassandra zu dem äußerst puritanischen Ehepaar Tomkin. Da die Kinder dort aber schwer arbeiten müssen und außerdem von Seth, dem Sohn ihrer Adoptiveltern, ständig geärgert werden, beschließen sie, auszureißen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MGM International Television Distribution