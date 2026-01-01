Unter anderen Umständen
Ein verzweifelter Anruf holt Kommissarin Jana Winter aus ihrer Alltagsroutine. Aufgeregt bittet sie ihr Kollege Arne Brauner, zu ihm auf die Nordseeinsel zu kommen. Ein junges Mädchen soll ein Verbrechen beobachtet haben und Janas Hilfe benötigen. Als die Ermittlerin eintrifft, haben sich die Ereignisse aber schon überschlagen: Leblos liegt Brauner im Watt und die junge Zeugin ist spurlos verschwunden. Gemeinsam mit ihrem Team versucht sich Jana einen Reim auf die Geschehnisse zu machen. Mit Natalia Wörner (Jana Winter), Martin Brambach (Arne Brauer), Ralph Herforth (Matthias Hamm), Lisa Werlinder (Alwa Sörensen), Stefan Gorski (David Fuchs), Jacob-Lee Seeliger (Leo Winter), Mariella Aumann (Lea Hansen), Golo Euler (Kommissar Jakobsen) und Sophie von Kessel (Greta Koopmann).