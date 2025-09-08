Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 1vom 08.09.2025
30 Min.Folge vom 08.09.2025

Der Fluss, die Industriestadt und ihre Vergangenheit: Daraus speist sich der Herzschlag von Linz. Ihn hörbar zu machen, ist Anspruch und Motto der diesjährigen Linzer Klangwolke. In der Dokumentation "Urban Pulse - Der Herzschlag einer Stadt", bekommt dieser urbane Rhythmus auch ein Gesicht. Zehntausende Menschen strömen jedes Jahr an einem Samstagabend Anfang September in den Park an der Donau im Herzen der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Sie wohnen dem akustischen und visuellen Schauspiel bei, das die Klangwolke seit 45 Jahren bietet. Bildquelle: ORF/Linzer Klangwolke 25/Christian Herzenberger

