Urban Pulse - Der Herzschlag einer StadtJetzt kostenlos streamen
Urban Pulse - Der Herzschlag einer Stadt
Folge 1: Urban Pulse - Der Herzschlag einer Stadt
30 Min.Folge vom 08.09.2025
Der Fluss, die Industriestadt und ihre Vergangenheit: Daraus speist sich der Herzschlag von Linz. Ihn hörbar zu machen, ist Anspruch und Motto der diesjährigen Linzer Klangwolke. In der Dokumentation "Urban Pulse - Der Herzschlag einer Stadt", bekommt dieser urbane Rhythmus auch ein Gesicht. Zehntausende Menschen strömen jedes Jahr an einem Samstagabend Anfang September in den Park an der Donau im Herzen der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Sie wohnen dem akustischen und visuellen Schauspiel bei, das die Klangwolke seit 45 Jahren bietet. Bildquelle: ORF/Linzer Klangwolke 25/Christian Herzenberger
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Urban Pulse - Der Herzschlag einer Stadt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0