Folge 5: Staffel 1 Folge 5: I like to be in America
31 Min.Folge vom 02.06.2023Ab 6
Mit nur noch einer Hand voll Dollar und Mozartkugeln bereitet sich Aida auf den Abschied aus New York vor. Ihr bisher größter Auftritt könnte der krönende Abschluss ihrer Reise werden.
Genre:Comedy
Produktion:at, 2023
Altersfreigabe:
6
