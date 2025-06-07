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Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Refugium mit Tradition

sixxStaffel 4Folge 10vom 07.06.2025
Refugium mit Tradition

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Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Folge 10: Refugium mit Tradition

42 Min.Folge vom 07.06.2025Ab 6

Das Cottage, das Ryan und seine Frau Ashlynn geerbt haben, befindet sich seit über hundert Jahren im Besitz von Ryans Familie. Damit das Paar das Haus in den Ferien vermieten und selbst nutzen kann, müssen Scott und sein Team es renovieren.

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