Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser
Folge 10: Refugium mit Tradition
42 Min.Folge vom 07.06.2025Ab 6
Das Cottage, das Ryan und seine Frau Ashlynn geerbt haben, befindet sich seit über hundert Jahren im Besitz von Ryans Familie. Damit das Paar das Haus in den Ferien vermieten und selbst nutzen kann, müssen Scott und sein Team es renovieren.
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Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4: Nelvana International Limited
Enthält Produktplatzierungen