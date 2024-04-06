Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser
Folge 2: Ein Haus macht mobil
43 Min.Folge vom 06.04.2024Ab 6
Das Paar Emma und Clayton erbt ein Cottage am See. Aufgrund einer langwierigen Krankheit ist Emma auf eine Gehhilfe angewiesen. Deshalb beauftragen die beiden Scott, das Haus barrierefrei umzubauen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4: Nelvana International Limited
Enthält Produktplatzierungen