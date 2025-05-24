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Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Heruntergekommener Familienbesitz

sixxStaffel 4Folge 6vom 24.05.2025
Heruntergekommener Familienbesitz

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Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Folge 6: Heruntergekommener Familienbesitz

43 Min.Folge vom 24.05.2025Ab 6

Susans Cottage am See befindet sich seit über 30 Jahren im Familienbesitz. Doch inzwischen ist die einst schöne Ferienunterkunft heruntergekommen und benötigt dringend eine Renovierung. Scott sieht in dem Haus viel Potential, doch es muss eine Menge gemacht werden. Gemeinsam mit seinem Team erweitert er die Küche, baut ein zweites Badezimmer ein und verwandelt den Wintergarten in einen ganzjahrestauglichen Raum für die ganze Familie.

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