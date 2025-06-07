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Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Ein Haus der Erinnerungen

sixxStaffel 4Folge 9vom 07.06.2025
Ein Haus der Erinnerungen

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Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Folge 9: Ein Haus der Erinnerungen

43 Min.Folge vom 07.06.2025Ab 6

Die Geschwister Jeff, Katie und Steph erben ein Häuschen am See. Sie wollen es zukünftig in den Ferien vermieten, doch zunächst muss das Anwesen renoviert werden. Scott und Debra eilen zu Hilfe und staunen, in was für einem katastrophalen Zustand sich das Haus befindet. Lose Dielen, Schimmel und undichte Rohre erwarten den Handwerker und sein Team. Das ganze Gebäude muss saniert und umgebaut werden, weshalb sich Scott direkt an die Arbeit macht.

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