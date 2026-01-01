Valentin Oman - Eine Spurensuche
Valentin Oman - Eine Spurensuche
Der Dokumentarfilm zum 90. Geburtstag von Valentin Oman zeichnet ein Porträt eines Künstlers, dessen Schaffen seit Jahrzehnten von der tiefgehenden Auseinandersetzung mit dem Menschen, seiner Würde und seiner Vergänglichkeit geprägt ist. Oman erzählt seine Biografie selbst – beginnend mit seiner Kindheit als Kärntner Slowene, geprägt vom Gefühl des Ausgeschlossenseins und dem kollektiven Schweigen nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese prägenden Erfahrungen durchziehen sein künstlerisches Werk, das sich zentralen Fragen nach Identität, Erinnerung und den Auswirkungen des Krieges widmet. Die Doku folgt diesen Spuren durch Atelierlandschaften, Naturräume und Lebensstationen und eröffnet einen eindringlichen Blick auf die Kraft seiner Kunst. Es ist ein Film über Menschlichkeit, die Bedeutung von Kunst und die große Frage: Was bleibt vom Menschen am Ende zurück?
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