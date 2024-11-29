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Velvet

Bittere Wahrheiten

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 13vom 29.11.2024
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Folge 13: Bittere Wahrheiten

45 Min.Folge vom 29.11.2024

Im Modehaus "Galerías Velvet" überschlagen sich die Ereignisse. Während Doña Blanca mit Max' wahrer Identität hadert, kämpfen Alberto und Ana gegen einen Erpresser. Luisa erfährt eine schmerzhafte Wahrheit über Juans Genesung. Pedros Geheimnis droht seine Beziehung zu zerstören, und Don Emilio deckt die wahre Quelle der Erpressung auf.

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