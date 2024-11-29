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Der neue Geschäftsführer

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 3vom 29.11.2024
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Folge 3: Der neue Geschäftsführer

46 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 6

Alberto und seine Familie trauern um Don Rafael, der nach einem dramatischen Sturz verstorben ist. Ana erweist dem Patriarchen ebenfalls die letzte Ehre und bricht bei der Beisetzung zusammen. Obwohl das Familienunternehmen bankrott ist, übernimmt Alberto den Chefposten in der "Galerías Velvet" - und löst damit Protest seitens seiner Schwester Patricia aus. Wird es ihm gelingen, den maroden Betrieb zu sanieren?

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