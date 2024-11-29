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Anas Entscheidung

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 4vom 29.11.2024
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Folge 4: Anas Entscheidung

45 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 6

Alberto hat inzwischen um Anas Hand angehalten - und sie hat Ja gesagt. Doch die Heirat steht unter keinem guten Stern: Der Investor Don Gerardo bietet an, das Modehaus finanziell zu retten, stellt aber eine ungewöhnliche Bedingung. Alberto soll dessen Tochter Cristina heiraten. Als Alberto schließlich Ana davon erzählt, trifft sie eine schwere Entscheidung ...

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