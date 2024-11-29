Velvet
Folge 15: Reine Nervensache
46 Min.Folge vom 29.11.2024
Ana offenbart Raúl ihr Doppelleben als Philippe Ray, während Isabel ihre wahre Identität als Albertos Mutter enthüllt. Pedros Hochzeit steht unter keinem guten Stern, und das Liebesdreieck zwischen Clara, Mateo und Lucas spitzt sich weiter zu. Beim Empfang der Márquez droht alles zu eskalieren, als Saras offene Ehe Cristinas Welt erschüttert.
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film GmbH
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