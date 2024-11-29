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SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 19vom 29.11.2024
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Folge 19: Valentinstag

46 Min.Folge vom 29.11.2024

Rita und Pedro feiern ihre Verlobung, während Ana einen Antrag ablehnt - ihr Herz gehört noch jemand anderem. Alberto kämpft an mehreren Fronten: Um seine todkranke Mutter Isabel, gegen Cristinas Eifersucht und Patricias Machthunger. Doña Blanca erlebt romantische Momente, während Luisa im Radio glänzt. Clara wehrt Mateos Annäherungsversuche ab.

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