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Liebe, Lüge, Leidenschaft

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 5vom 29.11.2024
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Folge 5: Liebe, Lüge, Leidenschaft

46 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12

Ein exzentrischer Modeschöpfer wirbelt die Pläne durcheinander, während Alberto um die Kontrolle ringt. Eine mysteriöse Neuanstellung weckt Albertos Interesse, während Ana zwischen beruflichem Erfolg und Herzensangelegenheiten balanciert. Die Zukunft des Modehauses und seiner Mitarbeiter steht auf dem Spiel.

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