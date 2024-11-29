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Heimlichkeiten

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 9vom 29.11.2024
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Folge 9: Heimlichkeiten

46 Min.Folge vom 29.11.2024

Die Versteigerung klassischer Modelle entfacht einen emotionalen Bieterwettstreit zwischen Alberto und Carlos. Rita schwört den Männern ab, Clara zweifelt an Mateos Treue, und Doña Blancas Autorität bröckelt. In New York angekommen, sehen sich Ana und Alberto mit unerwarteten Hindernissen konfrontiert. Werden sie den Airsa-Vertrag retten und ihre Gefühle füreinander klären können?

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