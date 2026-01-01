Venus & Serena - Aus dem Ghetto nach Wimbledon
Venus und Serena Williams zählen zu den besten Tennisspielerinnen der Welt. Die beiden Schwestern brechen im Doppel als auch im Einzelspiel sämtliche Rekorde und vor allem Serena dominiert für lange Zeit die weltweite Tennisspitze. Doch ihre steilen Karrierewege verliefen alles andere als rosig: Aufgewachsen in einem Ghetto nahe Los Angeles, haben die beiden als junge afroamerikanische Mädchen mit Vorurteilen, Rassismus und Sexismus zu kämpfen. Sie müssen gegen kritische Journalisten, belächelnde Gegenspielerinnen und unfaire Turnierorganisationsteams ankämpfen. Erst durch ihr faszinierendes Spiel und ihre selbstbewusste Art machen sie der Tenniswelt klar, dass sie ernstzunehmende Spitzensportlerinnen sind. Stets an ihrer Seite ist ihr Vater, der für seine beiden Töchter seit Beginn ihrer steilen Karriere als Trainer, Manager und Mentor fungiert. Venus und Serena zeigen der Tenniswelt, dass diese nicht nur für die weiße Oberschicht bestimmt ist, und werden zu Vorbildern für viele junge Frauen. Sonja Daugers dokumentiert den steinigen Weg der beiden Spitzensportlerinnen – von ihrer wenig privilegierten Herkunft bis ganz nach oben an die Spitze des Tennissports.