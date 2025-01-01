Vera - Ein ganz spezieller Fall
2 StaffelnAb 12
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Die ambitionierte Ermittlerin Detective Inspector Vera Stanhope hat ihren Beruf zur Berufung gemacht. Bei der nordenglischen Northumberland & City Police ist sie gemeinsam mit ihren Kollegen dafür zuständig, Mordfälle aufzuklären. Mit ihrem sarkastischen Witz und ihrer impulsiv-voranschreitenden Art bleiben keine Fälle ungeklärt.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment
